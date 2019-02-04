【逃犯條例．短片】林鄭：外部勢力令議題提升至一國兩制層面　中央發言理所當然 (10:23)

林鄭月娥表示，港府尊重立法會功能，明白經過法案委員會審議的草案會有更好結果，但經過法案委員會多次爭議後，不但寶貴審議時間已經喪失，甚至看不到前路，故政府為打破困局作出此決定。她承諾未來政務司、律政司、保安局等都會加強解說，以釋除公眾疑慮，希望事件不會影響未來各黨派關係。

至於台灣當局表明不會借修例引渡陳同佳，林鄭月娥認為若未有法律基礎便與申請移交的一方商議，並非穩妥做法，強調修例後政府會以最大誠意，基於「伸張正義」這一共同目標與對方磋商。

林鄭月娥又稱，不少後期加入的針對修例言論，涉及外部勢力，甚至有人借此影響中央與香港關係，甚至肆意抨擊內地法律制度，令議題提升至「一國兩制」和憲制層面，因此中央發言理所當然。

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