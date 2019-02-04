【逃犯條例】認同草案直上大會　謝偉俊回應被「搣柴」論：證明我大公無私 (10:04)

謝偉俊稱有關做法雖然不是最理想，但民主派議員和政府之間對修例立場堅定，他夾在中間比較遺憾，形容「直上大會」是無辦法中的辦法，認為這是法案委員會失效下唯一選擇，可將雙方的鬥爭與肢體碰撞減低，政府亦有權這樣做。

楊岳橋表示，草案於農曆新年後才正式提出，直至4月12日才首次在內會通過成立法案委員會審議，質疑政府為何如此着急，在兩個月內便急不及待將之「直上大會」。他又指出，在早前法案委員會發生衝突後，建制派和民主派都希望政府加入討論，惟政府當時以「尊重議會程序」為由拒絕，認為如今「直上大會」做法是與先前說法自相矛盾和「搬龍門」。

節目期間，兩人針鋒相對。楊岳橋稱，謝偉俊過去盛傳會擔任法案委員會主席，如今卻被政府「搣柴」，質問謝偉俊認同政府將草案「直上大會」的立場何在。謝偉俊則稱，認同政府將草案「直上大會」，證明自己是大公無私，不會吹毛求疵，不會搶道德高地，更不會假惺惺和「講一套做一套」。

謝偉俊又批評，民主派議員多次前往美國就逃犯條例議題「放火」，並指摘剛訪問完美國的民主黨議員涂謹申，稱涂謹申前往美國是「找人幫手逼中國」；楊岳橋則反駁，香港是自由社會，哪些人去哪地方旁人不能阻止和批評，而且香港作為國際金融中心，理應回應國際社會憂慮，強調民主派議員外訪時言論是「講真話」，若建制派議員有意見，可以像民主派一樣外訪。

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