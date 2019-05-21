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2019年5月21日星期二
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邵逸夫獎得獎名單出爐 美學者藉基因編輯研究奪獎 (18:23)
【逃犯條例】消防、紀律部隊、警隊工會撐修訂逃犯條例 (18:17)
【天氣速遞】天文台特別天氣提示 料雷雨區未來兩三小時影響香港 (18:07)
馮永業涉收陳婉玉51萬元「甜頭」 馮妻獲物業買賣律師費折扣 (18:00)
婦人油站被搶名牌手袋銀包 撲賊車搶軚與賊人肉搏被拖行 丈夫駕車追截擒賊 (17:50)
男子烏蛟騰車內燒炭 昏迷送院搶救 (17:58)
數碼港料2024年完成擴建 可供百間科技公司進駐 (17:40)
劏房漢刺死疑借錢同鄉 證人見血稱「好似劏豬」 (17:39)
【逃犯條例】李家超見商界解釋修例 鍾國斌：解決部分商界擔憂 (17:37)
【逃犯條例】韓正：修例彰顯法治公平正義 中央完全支持 (16:58)
【丁權司法覆核】劉業強：望鄉議局大會先通過上訴 再交文件予法庭 (16:57)
【逃犯條例】民陣6月9日遊行反對草案直上大會 陳志全籲外國人台灣人參加 (16:38)
【逃犯條例】草案直上立法會大會 陸委會斥罔顧民意：未能移交陳同佳責在港府 (16:11)
發展局擬活化芳園書室及霍米園 (16:06)
劏房漢涉刺死同鄉控謀殺 警誡下稱「佢好煩，成日向我借錢」 (16:05)
墜落嘉道理農場 直升機殘骸移走 (16:04)
瑪麗越柙犯減刑囚12月 哽咽稱兒子患癲癇 (16:03)
廣州女司機衝紅燈釀13傷 受傷駐粵辦官員：暈咗一陣 (15:57)
復康會更新《香港無障礙旅遊指南》 標示市區149無障礙公廁 (15:48)
荃灣12歲男童收衫失足墮樓 右腳骨折送院搶救 (15:03)
馮永業涉收陳婉玉51萬元「甜頭」 涉案單位交易註明「買家是熟客」獲佣金折扣 (14:17)
原被控不誠實取用電腦 偷拍友人浴室裝修工認刑事損壞囚3月 (12:28)
【逃犯條例．短片】林鄭：外部勢力令議題提升至一國兩制層面 中央發言理所當然 (10:23)
印傭食水加尿供僱主飲用被捕 女僱主肚痛送院 (10:13)
【逃犯條例】認同草案直上大會 謝偉俊回應被「搣柴」論：證明我大公無私 (10:04)
筲箕灣六旬婦燒炭尋死 街坊發現報警 (09:36)
疑天雨路滑失控 客貨車長青隧道前撞欄 (09:32)
西灣河後巷雜物起火 消防不排除煙頭引起 (09:26)
陣雨局部雷暴 最高氣溫27度 (07:15)
【六四30年】支聯會悼六四主題：平反六四公義必勝 5．26修頓遊行往中聯辦 (23:24)
【明報60周年．短片】60周年酒會 政商文化演藝界赴會 (23:03)
夾萬藏子彈 保安發現報警 (22:59)
男子葵涌遭挾持上車 警衝鋒隊截車救回 (22:42)
工人城大10呎假天花墮下送院 (22:33)
天文台發黃雨警告 (22:07)
【逃犯條例】逃犯條例直上大會 18區區議會主席發聲明支持 (21:47)
【明報60周年．短片】林鄭月娥寄語秉持中立客觀報道 勿以吸眼球為目標 (21:38)
打擊違例學車 警截10車發32傳票 (21:35)
【明報60周年．短片】林鄭月娥致辭遇示威者舉標語 (20:50)
【麻疹爆發】海港城GUCCI店再一員工感染麻疹 (20:04)
金管局：環聯已提交報告 續暫停網上個人信貸查詢 (19:46)
馮永業涉收賭王姨仔51萬元 控方：無視投訴批航權予陳婉玉名下公司 (19:27)
強姦案疑犯收押所職員廁所自縊亡 懲教助理：當日2人員看管逾60人 (19:11)
【明報60周年．短片】世華主席張翼卿：求真如一 保持「權力面前說真話」勇氣（附全文） (18:57)
【逃犯條例】涂謹申：林鄭中央「呢鋪賭得好大」 毛孟靜：民主派周末部署行動 (18:37)
【Emily Online．多圖】fb香港新辦公室啟用 張建宗讚「以員工為本」 (17:33)
科技園「創新斗室」料2020底落成 500單位明年下半年接受申請 (17:06)
物業管理發牌制度立法擬「先訂後審」 望今年底至明年初實施 (17:06)
本港失業率維持2.8% (16:58)
強姦案疑犯收押所自縊 遺書：請原諒我的自私 (15:56)
四男土瓜灣街頭持刀搶劫 事主失百萬元現金 (15:26)
【非洲豬瘟】肉檔復市零售價升逾25% 街坊：寧買冰鮮豬 (15:14)
【逃犯條例】李家超去信李慧琼：6月12日恢復二讀逃犯條例修訂 (15:11)
馮永業涉收賭王姨仔51萬元案 控方指馮永業「忠誠分裂」 (15:08)
龍濤苑法團今拆大坑房協招牌 指回覆遲死線15分鐘拒收信 (14:39)
天文台：雷雨未來兩三小時影響香港 (14:21)
攤分較高管理費 房協入稟高院批喜韻業主法團財政預算不公 (13:54)
何君堯荃灣辦事處遭噴漆 警列刑毀調查 (13:42)
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龍緯汶涉狎童藏色情品案 還押周五再訊 (13:27)
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秘書處被指要求政治表態 梁君彥：秘書處搜集資料後交行管會跟進 (13:15)
李家超下午三時見傳媒 (13:11)
直升機墜嘉道理農場 殘骸未移走 警搜獲人體殘肢 (13:07)
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馮永業涉收賭王姨仔51萬案開審 控方提修訂控罪未獲法官接納 (12:18)
【派錢4000元】關愛共享計劃已發出所有申請確認通知 未收到者須6月30日前查詢 (11:41)
中電供電設備故障 沙田屋邨凌晨停電 (10:14)
【逃犯條例】譚惠珠：草案直上大會非常合理 時間上理所當然 (10:08)
【逃犯條例】譚耀宗稱修例非針對商人：我都不明有何好怕 (09:45)
26歲男酒店房製毒被捕 警檢99萬元霹靂可卡因 (09:14)
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澳門四季酒店附近兇殺案 內地男一死三傷 (07:56)
酷熱警告生效 最高氣溫33度 陣雨稍後局部雷暴 (07:25)
六旬婦石澳泳灘遇溺亡 (00:11)
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西灣河後巷雜物起火 消防不排除煙頭引起
(09:26)
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凌晨零時許，西灣河街9號新成中心後巷一堆雜物突然起火，冒出大量濃煙且傳出多次輕微爆炸聲，消防趕至將火救熄，火警中無人受傷。消防經調查後，不排除煙頭引起火警，起火原因無可疑。
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