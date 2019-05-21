荃灣12歲男童收衫失足墮樓　右腳骨折送院搶救 (15:03)

【13:00更新】男童父親稍後趕到醫院照顧受傷兒子，他表示自己一家已於上址劏房居住十多年，近日獲房屋署分發東涌公屋，原預計本周末搬屋，豈料發生意外。他指長子就讀小學六年級，今早上學時間為9時半，惟長子一直賴床，任地盤散工的妻子預先取出校服放在屋內，再送幼子上學，但長子醒來後想穿運動服，於是自行到窗口收衫。男童父親亦指長子患過度活躍症，需定期覆診，以往曾聘請鐘點工人協助照顧兩子，但長子常與工人爭執，唯有辭退工人。

【11:45更新】於附近藥行工作的彭太表示，當消防員接報到場後，男童在簷篷上呼叫「好痛」，神志清醒，消防一邊安慰男童一邊把他移回地面，其間男童沒有流淚，狀似堅強。

【10:50】現場消息指出，墮樓男童就讀荃灣區內一間小學六年級，與父母及7歲胞弟同住於上址一個劏房單位。事發時男童父母均不在家，男童起來自行到牀邊窗口收校服準備上學，其間懷疑失平衡跌出單位，飛墮約8米下簷篷受傷被困。警方經初步調查後，帶走男童母親助查。

【09:27】早上8時許，一名年約12歲男童於荃灣川龍街135號4樓一單位窗口收衫期間，疑失足墮樓，飛墮大廈1樓一個鋅鐵簷篷。男童右腳骨折，神志清醒，救護員到場將他送院搶救，警方正封鎖現場了解事件。