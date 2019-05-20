馮永業涉收賭王姨仔51萬元　控方：無視投訴批航權予陳婉玉名下公司 (19:27)

相關報道：馮永業涉收賭王姨仔51萬元案 控方指馮永業「忠誠分裂」

馮永業（55歲）被控公職人員接受利益及公職人員行為失當罪，陳婉玉（62歲）則被控一項向公職人員提供利益罪。

控方陳辭指出，「賭王」何鴻燊及其外甥謝天賜於1998年購入「港聯直升機有限公司」，主要營運來往香港及澳門的商用直升機。陳婉玉案發時是該公司董事兼股東，公司於2003年打算進一步發展，提供珠三角直升機服務及內地城市定翼機服務，故將原有公司分拆成「港聯航空有限公司」及「港聯直升機（香港）有限公司」。

航空公司在正式營運航線前，必須向經濟發展及勞工局申請航權，而馮永業正正是審批航權的決策人。控方指出，「港聯航空」於2005年成功申請香港飛往內地4個城市：杭州、南京、重慶、寧波的航權；同時另一間「中富航空」亦有意申請其中3個航點的航權，惟「中富航空」的申請不獲接納。

控方透露，有別慣例，馮永業未先知會其直屬上司，即時任經濟發展及勞工局常任秘書長李淑儀，便允許「港聯航空」進行「模擬指定」（mock exercise）分配航權，馮永業最終亦無視「中富航空」對於公平性的投訴，批出有關航權予「港聯航空」。

至於直升機業務方面，「港聯直升機」有見2003年時港澳碼頭的直升機坪停用，向政府建議暫用西九龍直升機坪代替。縱使部分政府部門不支持此建議，馮永業仍然大力支持。在其後「港聯直升機」提出西九龍直升機坪減租及港澳碼頭直升機場的擴展事宜中，他依然支持暫用西九龍直升機坪。

廉署於2016年11月拘捕馮永業及陳婉玉，並在陳婉玉的辦公室內搜獲記事簿，當中提及直升機場擴展計劃，並有手寫紀錄指出：「現已羅致一位過去在政府經濟局及民航局做到很高級的人來幫手。」審訊明天（21日）繼續。

其他報道：龍濤苑法團今拆大坑房協招牌 指回覆遲死線15分鐘拒收信

其他報道：【非洲豬瘟】肉檔復市零售價升逾25% 街坊：寧買冰鮮豬