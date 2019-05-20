強姦案疑犯收押所職員廁所自縊亡　懲教助理：當日2人員看管逾60人 (19:11)

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案發時一同清潔的收押所所員楊達勳供稱，當日他負責清潔所員的廁所，事主負責毗鄰的職員廁所，他見到死者林洛文當時帶同舊牀單清潔。

楊當日從氣窗見到死者的拖鞋，曾兩次叫喊事主名字，詢問他是否完成清潔工作，惟不獲回應，故通知懲教職員，及後發現事主上吊。

涉案活動室主管、一級懲教助理鄭瑋供稱，活動室每逢周一大清潔，懲教人員會打開緩衝閘門，讓所員從木櫃取出清潔用品，包括地拖和舊牀單等，該些舊牀單已報廢，可用作吸水及地布之用，但署方沒記錄取走的牀單數量。

鄭續說，當日活動室共有60多名收押所所員，由兩名懲教人員看管，他分配當中約10多名所員的清潔工作；2017年7月10日案發當日，事主被指派清潔職員廁所。

鄭表示，他會不定時監察各人清潔情況，形容「沒有特別」，後來另一名所員通報事主出現問題，他隨即趕到職員廁所查看；當時該廁所關了門，推開後見到事主以牀單掛窗花纏頸，雙腳離地，沒有反應。鄭和其他所員抬起事主身體和解結，及後分別為事主做心外壓和人工呼吸，並通知醫護人員搶救。

根據現場平面圖，涉案活動室呈長方形，任何人須通過緩衝閘口再經過走廊，才可進入職員廁所，活動室內無法直接見到職員廁所內的情況。

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