強姦案疑犯收押所職員廁所自縊亡　懲教助理：當日2人員看管逾60人 (19:11)

2017年屯門寶田邨強姦案疑犯，涉在荔枝角收押所還押期間，在清潔活動室的職員廁所，以牀單掛在窗口鐵支上吊，送院搶救後不治，死因庭今（20日）展開聆訊。有當日一同參與清潔工作的收押所所員供稱，當日事主帶同牀單清潔，所員亦可從走廊的清潔用品櫃取得舊牀單。
案發時一同清潔的收押所所員楊達勳供稱，當日他負責清潔所員的廁所，事主負責毗鄰的職員廁所，他見到死者林洛文當時帶同舊牀單清潔。
楊當日從氣窗見到死者的拖鞋，曾兩次叫喊事主名字，詢問他是否完成清潔工作，惟不獲回應，故通知懲教職員，及後發現事主上吊。
涉案活動室主管、一級懲教助理鄭瑋供稱，活動室每逢周一大清潔，懲教人員會打開緩衝閘門，讓所員從木櫃取出清潔用品，包括地拖和舊牀單等，該些舊牀單已報廢，可用作吸水及地布之用，但署方沒記錄取走的牀單數量。
鄭續說，當日活動室共有60多名收押所所員，由兩名懲教人員看管，他分配當中約10多名所員的清潔工作；2017年7月10日案發當日，事主被指派清潔職員廁所。
鄭表示，他會不定時監察各人清潔情況，形容「沒有特別」，後來另一名所員通報事主出現問題，他隨即趕到職員廁所查看；當時該廁所關了門，推開後見到事主以牀單掛窗花纏頸，雙腳離地，沒有反應。鄭和其他所員抬起事主身體和解結，及後分別為事主做心外壓和人工呼吸，並通知醫護人員搶救。
根據現場平面圖，涉案活動室呈長方形，任何人須通過緩衝閘口再經過走廊，才可進入職員廁所，活動室內無法直接見到職員廁所內的情況。
其他報道：【逃犯條例】李家超去信李慧琼：6月12日恢復二讀逃犯條例修訂