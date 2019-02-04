【逃犯條例】涂謹申：林鄭中央「呢鋪賭得好大」　毛孟靜：民主派周末部署行動 (18:37)

保安局長李家超今午宣布去信立法會內會主席李慧琼，要為修訂《逃犯條例》草案恢復二讀辯論作準備，以期下月12日恢復二讀。民主派承認的立法會《逃犯條例》修訂法案委員會主席涂謹申表示，若今次修例源出林鄭月娥倡議，她是「甘願將香港命運前途擺上，來為了她個人的前途」；中央若是後期決定支持林鄭月娥，在中美貿易戰下，「是將香港這隻雞蛋也放入她的籃子裏」，「呢鋪賭得好大」。
立法會民主派會議召集人毛孟靜譴責林鄭月娥政府，圖以「泰山壓頂」姿態，透過立法會內盟友通過《逃犯條例》修訂，「令到整個國際社會視香港為一項中國的黑材料，陷香港於不義」。她重申，林鄭月娥必須公開解釋，為何急於要通過今次修例。她提醒林鄭月娥，今次做法隨時是「政治自殺」，「唯一遺憾的是，她會將整個香港和香港人，跟她陪葬」。民主派會視乎政府及建制派周五（24日）內會及周六（25日）內會特別會議的態度，部署下一步行動。
公民黨的法律界議員郭榮鏗稱，「一個口口聲聲當年（參選特首時）說不會靠中聯辦拉票的所謂特首，現在就難看得什麼傳統什麼規矩什麼慣例都不需尊重，（將修例）直上大會，這個是什麼樣的特首？」
人民力量議員陳志全批評，李家超今日仍以要處理台灣殺人案為修例的理由，但特區政府如今做法，「是跟解決台灣殺人案愈行愈遠」。公民黨議員楊岳橋重申，立法會大會只容議員辯論，不同於法案委員會可要求官員解釋。
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