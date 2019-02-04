【Emily Online．多圖】fb香港新辦公室啟用　張建宗讚「以員工為本」 (17:33)

張建宗話喺辦公室行咗一轉，已經感受到facebook對員工無微不至，例如免費供應早午餐、小食，仲要係即叫即煮，他感激facebook作為國際科企龍頭，喺香港擴大辦公室大展拳腳，係對香港創科發展「投下信心一票」，更提供唔少工作機會畀香港後生仔投身創科。

Emily今日都有參觀辦公室，覺得大開眼界，現場有遊戲室，提供桌球、籃球機及其他遊戲機，設計亦有本地文化元素，由街頭美食到經典電影甚至口語亦有，連會議室命名都有「本土口味」，例如喺為「獅子山」、「花樣年華」同「煲電話粥」等。

facebook代表同Emily講，辦公司仲有一個亮點，「隱藏」喺書架後面，推開書架原來係一間「秘密休息室」（secret room），以霓虹燈為設計特色，facebook代表話唔同分公司嘅Secret room主題都唔同，香港辦公室就揀咗霓虹燈，係配合香港「東方之珠」嘅城市夜景咁話。

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