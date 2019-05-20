物業管理發牌制度立法擬「先訂後審」　望今年底至明年初實施 (17:06)

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謝偉銓表示，經諮詢業界及公眾意見後，監管局建議訂立兩類發牌制度，包括物業管理公司和物業管理人牌照。在公司牌照方面，只要提供多於一個物業管理服務類別的公司，就需申領牌照。

個人牌照方面，就分為第一級及第二級兩個級別牌照，只要在物業管理公司擔任管理或監督角色的人員，就需申領牌照。其中第一級（經理級）持牌人需要有專業資格，包括由監管局認可的相關專業團體資格，或指明的物業管理學位等。第二級（主任級）則是監管局指明的副學士和文憑等學歷，或在申請牌照前的8年內，需最少有4年本地物業管理工作經驗。

謝偉銓表示，初步建議，管理1500個單位或以下的每間物業管理公司，需要聘用最少兩名持牌物業管理人，包括一名一級和一名二級管理人。若管理1501至3000個單位，就需聘用至少三名持牌物業管理人等。

監管局初步建議，物業管理公司每年牌費6000元；第一級和第二級物業管理人的牌費，則擬議為1200元和400元。謝偉銓表示，以管理1500個單位的物管公司為例，公司和物業管理人的每年牌費最低是7600元，「平均每個單位攤分都無需要一元」，認為牌費對管理費的影響非常輕微。但他承認，部分三無大廈的確需要政府協助，惟已超出監管局的職權範疇。

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