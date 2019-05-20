強姦案疑犯收押所自縊　遺書：請原諒我的自私 (15:56)

死者林洛文（終年28歲）父親林子來供稱，死者有刑事定罪紀錄，曾於2011年至2015年入獄；今次涉案於2017年6月14日開始還押，生前沒有自殺傾向和其他疾病。

林父作供時哽咽落淚，提到妻子和其胞妹曾兩次探監，引述其子稱犯事是心理病態，但並無投訴收押所的生活。死者在6月中曾寫信回家，內容提到他要「認清自己問題去解決」，「調理好」自己。

死因裁判官詢問，死者所指的是什麼問題；林父估計是他上次犯事放監不久再犯事，認為自己有問題。

林父在同年7月10日得悉兒子上吊後送院治療，兩日後證實不治。林父說，兒子的遺物中有一本簿，內有疑似死者的遺書，日期為7月8日，內容表示希望妹妹一家能幫他照顧父母，「請原諒我的自私」，「出返嚟20個月，同你哋生活我好開心，只係一直解決唔到自己的問題，導致搞到依家咁」，寄語家人生活愉快。林父作供完畢後離開法庭，沒有聽取其他供辭。

庭上讀出負責調查強姦案的高級督察口供，報案人的口供指出，疑犯2017年6月9日跟隨她入升降機，先在報案人住所樓下數層離開升降機。報案人回家不久後，準備再出門，開門見到疑犯站在門口，把她推入屋及強姦她，疑犯在住所內曾以膠杯飲水。

報告指出，鑑證科從膠杯找到指紋，初步鑑定為林洛文，警察於同月11日拘捕他。林洛文在警誡錄影會面招認，其DNA脗合，報案人亦認出林洛文，故警方以強姦罪名起訴他及將其羈留，林洛文在還押荔枝角收押所期間自殺。

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