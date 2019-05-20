【非洲豬瘟】肉檔復市零售價升逾25%　街坊：寧買冰鮮豬 (15:14)

受非洲豬瘟影響，本港屠房停業9日後恢復運作，今日（20日）市面恢復活豬供應，約有3400隻內地及本地活豬應市，本地豬佔70%。有新鮮豬肉檔老闆指出，本地豬來貨價貴一倍至每擔2800元，瘦肉售價則較平日高逾25%。另有豬肉檔的金沙骨售價每斤92元、豬骨售價高近一倍，有主婦不願「捱貴豬」，寧選購冰鮮豬煲湯。
觀塘順利邨街市的兩個新鮮豬肉檔均有營業，「勝記肉枱」老闆郭先生表示，今日有3隻本地新界活豬出售，生意較平日好，「做到無停手」。他指出，活豬來貨價較平日高逾一倍，由每擔1300元升至2800元，但街坊生意不敢大幅加價，瘦肉由平日每斤38元加至48元，加幅逾25%，暫未知能否回本。
有順利邨街坊表示，平日豬頸肉售價一斤約60元，今日約80元一斤，期望價格盡快回落。
位於安泰邨街市的3個豬肉檔只有一間營業，做「獨市」生意，瘦肉一斤售價76元，店員說，平日約60元一斤，即加幅達26%；另金沙骨售價最高為每斤92元。
街坊陳太表示，原本打算買豬骨煲湯，平日售價約40元，今日同樣分量的售價高達80元，不願「捱貴豬」，寧願繼續購買冰鮮豬煲湯。
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