【非洲豬瘟】肉檔復市零售價升逾25%　街坊：寧買冰鮮豬 (15:14)

觀塘順利邨街市的兩個新鮮豬肉檔均有營業，「勝記肉枱」老闆郭先生表示，今日有3隻本地新界活豬出售，生意較平日好，「做到無停手」。他指出，活豬來貨價較平日高逾一倍，由每擔1300元升至2800元，但街坊生意不敢大幅加價，瘦肉由平日每斤38元加至48元，加幅逾25%，暫未知能否回本。

有順利邨街坊表示，平日豬頸肉售價一斤約60元，今日約80元一斤，期望價格盡快回落。

位於安泰邨街市的3個豬肉檔只有一間營業，做「獨市」生意，瘦肉一斤售價76元，店員說，平日約60元一斤，即加幅達26%；另金沙骨售價最高為每斤92元。

街坊陳太表示，原本打算買豬骨煲湯，平日售價約40元，今日同樣分量的售價高達80元，不願「捱貴豬」，寧願繼續購買冰鮮豬煲湯。

其他報道：龍濤苑法團今拆大坑房協招牌 指回覆遲死線15分鐘拒收信

其他報道：天文台：雷雨未來兩三小時影響香港

其他報道：四男土瓜灣街頭持刀搶劫 事主失百萬元現金