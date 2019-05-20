【逃犯條例】李家超去信李慧琼：6月12日恢復二讀逃犯條例修訂 (15:11)

李家超表示，政府一貫立場都是希望透過立法會法案委員會討論修例，但委員會多次會議都未能選出主席，其間會議更出現混亂；其後民主派與建制派議員代表會面，亦表明雙方分歧嚴重，顯示法案委員會已失效，政府看不到目前的困局有何出路，惟修訂《逃犯條例》有時間因素，故政府「經過審慎考慮之後，迫不得已作出（將修例直上立法會大會）這個艱難決定」。

政府一直稱，涉嫌在台灣謀殺女友的陳同佳，就洗黑錢罪在港服刑後，最快10月出獄，故修訂《逃犯條例》時間緊迫，但台灣陸委會早前已明言，即使香港通過修例，台方亦未必會同意移交陳同佳往台灣受審。李家超被問到，屆時他會否為此負責時，未有正面回應。

李家超表示，政府2月提出修例時，的確收到台灣要求移交陳同佳，但香港目前沒有移交的法律基礎，「而我亦都認為他（陳同佳）應該要交給台方，令他受到法律制裁」，港府在這基礎下應該積極建立相關法律，「我覺得作為特區政府是應該這樣做」。

李家超表示，香港與台灣應「一齊推動」修例及移交安排，若有人「見到這件事不發生，好似開心過發生的話，這是香港悲哀的一種心態」，強調他永遠會以認真、務實、尊重的態度推動修例，亦希望香港每個人都一起推動這事。

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