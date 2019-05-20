馮永業涉收賭王姨仔51萬元案　控方指馮永業「忠誠分裂」 (15:08)

馮永業（55歲）被控公職人員接受利益及公職人員行為失當罪，陳婉玉（62歲）則被控一項向公職人員提供利益罪。

控方陳辭指出，馮永業案發時任經濟發展及勞工局副秘書長，負責處理香港航空事務，包括分配航權、航空建設等事宜；次被告陳婉玉則為商人，是「港聯直升機有限公司」、「港聯航空有限公司」及「港聯直升機（香港）有限公司」的董事兼股東。

2004年9月23日，陳婉玉以旗下公司名義簽訂臨時買賣合約，購入羅便臣道雍景臺涉事單位。同月28日，買賣合約上的買方名字，由「陳婉玉」改為「馮永業」，表明馮永業會以1020萬元購入單位，惟該買賣的51萬元臨時訂金，依然由陳婉玉從個人户口發支票支付。

馮永業其後提名妻子程淑儀，作為正式買賣合約的買家，至同年12月29日，馮氏夫婦正式完成交易並獲銀行批出614萬元按揭貸款。

控方認為，馮永業自1985年加入政府，任公職人員逾20年，必然知道需要就事件申報利益衝突，惟馮永業不但沒有申報利益衝突，更在收受利益後，與陳婉玉擁有的3間公司有多次往來及商議，在其職責上屬於「忠誠分裂」並構成控罪。控方今日（20日）下午繼續宣讀餘下的開案陳辭。

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