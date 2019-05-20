龍濤苑法團今拆大坑房協招牌　指回覆遲死線15分鐘拒收信 (14:39)

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法團聘請的承辦商原定上周五（17日）拆除房協招牌，但與房協會面後同意暫緩拆卸，並要求房協今早（20日）9時前就法團的訴求提供書面回覆，否則會按原定計劃拆招牌。

房協代表今早約9時15分到達龍濤苑，擬把書面回覆交予法團，解釋一直希望跟進事件及有誠意解決問題，惟法團主席認為「死線」期限已過，沒有接收信件，並決定如期拆除房協招牌。拆卸工程在今日下午約1時開始，工程人員把房協招牌逐件拆卸，大約於下午2時完成。

房協回覆本報查詢時表示，繼上星期會議後，法團要求房協就會議上達成的共識，以書面形式今早回覆。當房協管理層於大約上午9時10分親自送上書面回覆時，法團主席卻堅持即日清拆，房協無奈接受，惟對工程後的安排則暫未有定案。

《明報》上周報道，房協與龍濤苑法團就屋苑一樓外牆簷蓬上的「香港房屋協會」招牌以及鋁質飾面出現維修爭議，拉鋸一年未達共識，上月更有逾10呎長的鋁條在紅雨期間掉下，法團終決定墊支拆除飾面及房協招牌。

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