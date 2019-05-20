龍緯汶涉狎童藏色情品案　還押周五再訊 (13:27)

報稱社工的被告龍緯汶（44歲），被控2項非禮、1項管有兒童色情物品，和2項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪名。

控罪稱，被告本年3月某日和上月26日，在旺角永利工業大廈1105室猥褻侵犯女童X；前年某日在香港一游泳池更衣室內，向16歲以下女童X作嚴重猥褻行為；去年11月4日，在荃灣象山邨秀山樓1613室向16歲以下的女童Y作出嚴重猥褻行為；和本月17日在象山邨秀山樓1613室管有19張兒童色情照片及1段兒童色情影片。

控方申請毋須答辯，並將案件押後至本周五再訊，以待警方為女童Y進行認人手續，及為一名有機會是受害人的6歲女童錄取口供。控方庭上透露，警方曾於被告的手機內找到該6歲女童的照片，認為該女童有機會成為證人。

控方反對被告保釋，被告一方亦沒作擔保申請。裁判官將案件押後至本周五（24日）再訊，被告其間須還押。

其他報道：民企炒歷史建築地皮 估值差百倍 7900萬購牛潭尾漢廬 業界：發展阻力大

其他報道：社署小組19建議 擬提高法定人手 院舍用藥、約束、私隱倡立法管

其他報道：霰彈彈塞流城門水塘 漁署促槍會清理 山坡密佈鉛珠 飛靶碎片墜引水道