【逃犯條例】郭卓堅提覆核促頒令法案違基本法：外交事務港法院無管轄權 (13:29)

「長洲覆核王」郭卓堅繼上周提司法覆核立法會秘書陳維安，在《逃犯條例》修訂法案委員會的主持風波有違《基本法》做法後，今日（20日）再就《逃犯條例》修訂法案提出司法覆核，稱根據《基本法》，香港法院無權審理外交事務，而外交事務由中央人民政府負責，所以有關修訂法案違反《基本法》，要求法院頒令有關法案違《基本法》。
郭卓堅在庭外表示，年前美國中央情報局前僱員斯諾登來港，美國政府一度要求將他交回美國受審，但因香港無權處理外交事務，所以只好任由逃犯離開香港，甚至表示回歸前與其他國家簽定的《逃犯條例》，也屬違法。
今次覆核的兩位答辯人分別為行政長官林鄭月娥和保安局長李家超。入稟狀指出，根據《基本法》第13條及19條，香港的外交事務由中央人民政府負責管理，香港法院就國防、外交等國家行為無管轄權，而根據《基本法》第8條，香港任何法例不能與《基本法》牴觸，所以政府近期向立法會提出修訂《逃犯條例》法案的決定，是牴觸《基本法》，並說香港政府一直以欺騙手段，稱逃犯移交前由香港法院把關，所以要求法庭頒令《逃犯條例》法案是違憲及牴觸《基本法》。
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