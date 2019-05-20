原認不誠實取用電腦罪　涉偷拍裙底保安獲准改自簽守行為 (12:26)

被告劉俊龍（31歲），原被控三項不誠實取用電腦罪，指出他前年10月19及20日，分別在港鐵太子站近旺角大球場出口、黃大仙站近黃大仙中心北館出口，及黃大仙中心北館的扶手電梯，以手機偷拍三名女子裙底。

辯方申請撤回被告的認罪答辯，並將其定罪擱置，獲裁判官批准。控方則申請在被告同意簽保守行為下，以不提證供起訴處理本案。辯方不反對，並說被告同意案情。

辯方其間亦曾提出，案情中有段落提及手機是否等同電腦，建議會否刪除此段。裁判官則認為，終院判辭沒有就此方面作出裁定。控方最終認為不需刪去該段落。

裁判官終批准被告以2000元簽保守行為，為期12個月，其間不得在未經他人同意下，企圖拍攝或拍攝猥褻性質相片及影片，否則須繳交2000元。

案情指出，警員在荔景站發現被告形迹可疑，望向被告時，他立即把手機放入褲袋，警員截停他並查看其手機，發現存有三幅裙底照。被告警誡下承認在港鐵太子站近旺角大球場出口、黃大仙站近黃大仙中心北館出口，及黃大仙中心北館的扶手電梯，見到女生穿短裙，並以手機拍攝她們裙底。

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