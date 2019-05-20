馮永業涉收賭王姨仔51萬案開審　控方提修訂控罪未獲法官接納 (12:18)

馮永業（55歲）被控公職人員接受利益及公職人員行為失當罪，陳婉玉（62歲）則被控一項向公職人員提供利益罪。兩人均聘得資深大律師代表，馮永業由謝華淵代表，陳婉玉由余承章代表。辯方向法庭申請，兩名被告審訊時毋須逗留在犯人欄以便翻閱文件，獲法官批准。

控方今提出修訂控罪。其中涉及馮永業的第一及第二控罪，控方清楚列出，馮永業以1020萬港元購入羅便臣道雍景臺單位，並有責任繳付51萬元臨時訂金，惟證據顯示該訂金由陳婉玉繳付。

控方在上述控罪中，又申請刪減「饋贈」、「報酬」、「貸款」和「佣金」等字眼。惟法官聽畢控辯雙方陳辭，認為保留字眼較穩妥，控方最終亦同意保留字眼。

未經修訂的控罪指出，馮於2004年出任公職期間，負責航空運輸談判、指定航空公司經營航線，以及分配航權；陳婉玉則為港聯直升機有限公司、港聯航空有限公司及港聯直升機（香港）有限公司的董事兼股東。馮涉嫌接受陳51萬元饋贈，作為馮處理和審批屬於陳的3間公司的申請時，優待該3間公司的報酬，而馮從沒申報利益。該51萬元是陳給馮用以購入半山羅便臣道雍景臺一單位的臨時訂金。

其他報道：民企炒歷史建築地皮 估值差百倍 7900萬購牛潭尾漢廬 業界：發展阻力大

其他報道：社署小組19建議 擬提高法定人手 院舍用藥、約束、私隱倡立法管

其他報道：霰彈彈塞流城門水塘 漁署促槍會清理 山坡密佈鉛珠 飛靶碎片墜引水道