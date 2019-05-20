直升機墜嘉道理農場　殘骸未移走　警搜獲人體殘肢 (13:07)

另外，嘉道理農場發言人表示，農場將於今日（20日）至周日（26日）暫停對公眾開放，今日大部分職員毋須上班。至於園內有否設施受損，發言人表示，由於警方仍在場搜證及調查，暫未有相關資料。

【11:47】一架香港飛行總會直升機昨午（19日）墜落大埔嘉道理農場一處山坡，任職律師的49歲男機師王輝雄罹難，其屍體今凌晨（20日）由黑箱車移送至殮房，涉事直升機殘骸則仍在山坡上，未被移走。

警方機動部隊人員今早重返嘉道理農場搜證。現場消息指出，上午10時40分，警員於農場近閘口對開花圃位置，發現部分人體殘肢，隨即以帳幕遮蓋。至10時44分，民航處、警方重點搜索隊、新界北重案組、消防及香港飛行總會人員亦分別到場。

事發昨午5時許，一架從八鄉石崗機場起飛的香港飛行總會Robinson R44直升機，飛行約1小時後被發現墜落大埔嘉道理農場一山坡，機尾及機身分離，起火焚燒，黑煙席捲半空。消防接報趕赴現場，其後證實機師罹難。