【逃犯條例】譚惠珠：草案直上大會非常合理　時間上理所當然 (10:08)

修訂《逃犯條例》爭議不斷，基本法委員會副主任譚惠珠出席港台節目時表示，感覺如今修例草案直上立法會大會的機會比較大，因現時已沒有其他途徑處理爭議，有關做法亦是大會規程容許。她表示，如政府現時決定將草案直上大會，是非常合理，在時間上也是理所當然的選擇，草案直上大會後，往後所有討論程序，亦會與以往的一樣。
至於坊間有關先行處理台灣殺人案的建議，譚惠珠稱，沒聽到中聯辦有提過有關議題，但特區政府已屢屢回應上述建議不可行，相信中聯辦都會支持政府決定。
至於中聯辦表態後，修例是否仍有調整空間，譚惠珠表示：「坊間提出的建議，如果政府已經解釋了做不到的理由，那麽我覺得中聯辦的立場便是支持政府依法施政。」不過，她強調中聯辦表態絕對不是等同草案不能修改，認為中聯辦僅是希望將有關議題納回正軌。
至於有議員憂慮修例落實後美國將取消香港的特別地位，譚惠珠稱修例是按照聯合國範本執行，而且美國本身已與中國簽署引渡協議，雙方已有多次合作。她反問美國，若借修例責罰香港的道理何在，「是否你做就可以，香港做就不可以」。
譚惠珠又以澳門和新加坡為例，稱澳門《基本法》23條本地立法已過10年，如今美國也沒有取消澳門的特別地位；新加坡方面，她形容新加坡的政治紅線眾所周知比香港更「硬」，但美國與新加坡的關係卻非常良好。因此，譚惠珠認為大家不要被政治理由和外界因素影響，呼籲大家心平氣和討論，強調現時港府修例每一步都是跟足國際標準。
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