【逃犯條例】譚耀宗稱修例非針對商人：我都不明有何好怕 (09:45)

譚耀宗於商台節目表示，「（逃犯條例）有咁多嘅規範，嗰啲都唔係針對商界人」，又說有人擔心數十年前在內地因為業務往來送贈禮品會否被翻舊帳是「攞嚟講」，強調「肯定不會（因這事翻舊帳）」，稱「唔會話因為呢啲嘢（中央）特登向特區政府要求移交」。

譚耀宗續說，現在商界很多時身處內地，「使乜移交？不存在移交問題。根本攞嚟講，有啲人無回鄉證、唔返內地都話憂慮，我都唔明有咩好驚」。他認為須相信香港法院、法律體系及程序，「唔好製造蠱惑人心事情、謠言，令人有不必要憂慮」。

問到中聯辦及港澳辦發聲會否影響特區政府管治威信，譚耀宗稱適當表達意見合理。至於多國表示或重新審視與香港協議，他說不理解這些國家提出的憂慮，重申中國與世界上50個國家簽訂了移交逃犯協議，包括歐洲國家。

譚耀宗另提到，可考慮把3年以上刑期移交逃犯門檻提升，以及刑期與追溯期掛鈎等。

逃犯條例 相關報道：

陳茂波：讓香港「安全城市」更安全 稱社會商界質疑因誤解或疑慮執行細節

葉劉：中央表態令建制歸隊助通過修例 稱政府決策不應看示威人數

循道衛理聯合教會：修例相當大程度損傷香港

湯漢籲為《逃犯條例》修訂惹恐慌撕裂祈禱

范國威：草案直上大會損立法會功能 謝偉俊：長痛不如短痛

免「有人糊塗」 中央表態撐如期修例 譚惠珠：中聯辦有權出聲 楊岳橋：違一國兩制初心

內會無共識 稱有意見周二前提出 李慧琼：認真考慮終止法委會