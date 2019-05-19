【大鼠戊型肝炎】廣州鼠王以叉燒作餌捉鼠　一晚捉7隻 (18:15)

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「撲滅鼠患大聯盟」深水埗區召集人陳鏡秋及一眾成員，連同李鏡就於昨晚10時開始，在保安道街市、紅磡街市、油麻地街市三大衞生黑點附近捕捉老鼠。李鏡就今次使用合共70多個以老鼠板、紙箱加工的「平民捕鼠器」，並以叉燒配合引誘劑作為鼠餌。

他表示，「平民捕鼠器」容易製作，而且成本便宜，亦不怕小童誤觸老鼠籠、捕鼠夾而受傷；老鼠亦會誤會只是一般的垃圾紙箱，當進入後就會被老鼠板黏住。他續稱，要捕捉不同老鼠，需要配合不同引誘劑，例如捕捉雄鼠，需要在用作鼠餌的叉燒上加入燒酒；雌鼠則需在鼠餌加入雞仔血等。

大聯盟表示，截至今日凌晨3時，已捕捉到7隻老鼠，其中在油麻地街市外的北海街新填地街交界，老鼠板放了不到5分鐘就捉到老鼠；而在保安道街市附近的一條後巷，放置平民捕鼠器一個小時後，就捉到一隻大如手掌般的老鼠。聯盟已聯絡食衛署的活鼠收集服務前來收集老鼠。

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