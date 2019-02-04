【動物福利法】大會料6000人遊行　鄺俊宇：市民對政府長期漠視動物權益忍無可忍 (16:41)

遊行由中環遮打花園出發到政府總部，訴求包括今次修例要檢討如何全面保障動物權益、要求政府將虐待動物罪行最高監禁年期訂為10年、要求政府立即「以絕育代替撲殺」動物等。

「非牟利獸醫服務協會」是遊行發起團體之一，其主席麥志豪表示，立法會飲食界議員張宇人曾在立法會上說今次法例修訂是「無嘢搵嘢嚟做」，激發他們「企出來」向政府說動物權益絕非「可有可無」。集會市民更一度對張宇人言論報以「噓聲」。

多名市民無懼高溫參加遊行，狗主何小姐及劉小姐帶同寵物參加遊行，表示對本月發生的屯門虐狗案感憤怒，認為政府應嚴懲這類個案。本月屯門公園內一隻2歲唐狗女身體嚴重受傷包括雙耳被剪去，傷口淌血，疑遭殘酷虐待，警方事後拘捕一名領養該狗女的32歲姓曾男子。[5月17日報道：唐狗女遭剪耳插盲眼 警拘領養新主]

另外，兩名參加遊行的貓主Nicole及Loise是首次參加動物保護遊行，二人說近日再有虐待動物案出現，政府遲遲未就動物福利法修例「唔踢唔郁」，因此要出來發聲。

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