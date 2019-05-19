邵家臻再向懲教署申請外出往立法會 (15:39)

朱凱迪指出，懲教署早前拒絕邵家臻出席立法會大會的申請，解釋其缺席並不影響會議進行，然而由於口頭質詢必須由本人出席讀出，否則不會處理，邵家臻希望5月29日可以戴着手鐐繼續為打工仔發聲。

他續稱，立法會前議員詹培忠亦曾於在囚期間申請外出立法會，討論有關罷免其議席的議案，最後因為詹培忠拒絕接受懲教署提出的保安安排而作罷。

另外，朱凱迪表示正在赤柱監獄服刑的邵家臻，最不適應的就是熱。監房有三層，他在頂層，同層有87個監倉，每個倉住1至2人。走廊只有12部電風扇，而且倉門通風不夠，倉內非常侷熱。

他引述邵家臻說，囚友進倉後都坐着不動，等個多小時出汗後，熱氣稍散才可睡覺，到8、9月盛夏時，囚友更會睡在地上，希望懲教署容許囚友用工作薪酬買手提風扇，捱過夏天。

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