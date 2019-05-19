【非洲豬瘟】屠房周一最少有2600活豬供應　議員倡收回荃灣屠房牌照 (15:33)

香港豬肉行總商會理事長許偉堅在出席《城市論壇》後表示，今日（19日）內分別有1000隻內地及本地活豬運送至上水屠房，另有600隻活豬送往荃灣屠房，即明日至少有2600隻活豬可供應市面。然而，供應量仍與爆發疫情前約4000隻活豬有距離，被問到何時可恢復正常水平，許偉堅無回應，僅表示期望稍後可恢復正常。

被問到業界有否要求荃灣屠房屠宰活豬，許偉堅稱買手有要求荃灣屠房屠宰豬隻，但認為屠房對於屠宰豬隻與否有自主權，不過他其後否認荃灣屠房拒絕買手要求屠宰活豬，認為買豬未必要即日屠宰，「我買個飯盒返來都唔係即刻食」，自主權在豬肉商。

香港禽畜業聯會副主席林榮源在節目上表示，業界認為荃灣屠房以清潔為由贊同運作合理，但問題在於清潔的消息至爆發疫情的第五日才公布，認為沒有意思，「政府第一天好像完全不知道（荃灣屠房）會停」。

立法會食物安全及環境衛生事務委員會委員黃碧雲亦表示，荃灣屠房在過去數日沒有營運，做不到充當「後備」角色，致本港連日沒有活豬供應，另屠房能做到分流屠宰本地豬。黃碧雲建議政府收回荃灣屠房牌照，並檢視發牌條例、檢討懲罰細則。

漁農界立法會議員何俊賢認為，政府在發放信息時「過分安心」，在文件上及理論上均認為荃灣屠房可營運，但荃灣屠房供應網絡未能覆蓋全港肉檔，牽涉人力物力等，導致由私人營運的荃灣有「商業考慮」，但「這些原因全部在枱底下面」。他又稱，政府其後去信荃灣屠房理解無營運原因，屠房「一定找到相對合理的藉口」解釋，認為政府需要建立平台予業界溝通。

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