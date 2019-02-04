【逃犯條例】葉劉：中央表態令建制歸隊助通過修例　稱政府決策不應看示威人數 (12:45)

被問及未來如有更多人上街反修例，政府是否會因中央表態而不作讓步，葉劉淑儀稱素來認為政府決策不應看人數。她解釋，若以人數作標準決策將非常危險，擔心這會導致未來反對團體不斷「谷人上街」，造成社會不穩定。

葉劉淑儀又以立法會法案委員會選舉主席風波為例，稱即使港府做再多解說和讓步，也不能改變那些已決意反對的人的意見。

至於是否擔心中央表態會造成社會撕裂，葉劉淑儀稱無論是香港還是西方社會，所有社會議題其實都有分化和不同意見，認為如要平息爭議，最好方法是盡快通過修例，讓市民看見修例後無事發生，影響面其實很窄。

另外，有言論稱此次修例將影響未來《基本法》23條本地立法，葉劉淑儀表示，政府此次低估反對力量，而且諮詢期有些短，政府要汲取教訓，未來須做好反對聲音評估，並多做解釋。

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