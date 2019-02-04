【逃犯條例】陳茂波：讓香港「安全城市」更安全　稱社會商界質疑因誤解或疑慮執行細節 (11:29)

陳茂波又說，近期社會和商界對《逃犯條例》修訂提出不少質疑，部分是因為對草案內容不了解或誤解，部分是對條例適用範圍與日後執行細節有疑慮，政府正加強解說工作。他重申，政府早前已調整草案，九項罪類不會被納入，「倘若社會上仍有建設性、可行、不違反修例目的的建議，政府是會審慎考慮的」。

陳茂波另提到，立法會上周三讀通過《2019年撥款條例草案》，預計生果金、長者生活津貼、綜援、傷殘津貼、在職家庭津貼及鼓勵就業交通津貼等「出雙糧」措施，可在下月底前發放，惠及約150萬名長者或基層市民。

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