【逃犯條例】陳茂波：讓香港「安全城市」更安全　稱社會商界質疑因誤解或疑慮執行細節 (11:29)

修訂《逃犯條例》爭議持續，財政司長陳茂波於網誌表示，希望社會理解今次修訂旨在讓觸犯嚴重罪行逃犯，不能匿藏在香港以逃避應負刑責，讓香港這個「安全城市」更為安全，「過去四十多年，香港的罪案率持續下降，市民享受着安全的生活環境，實在得來不易，都是一點一滴做好滅罪工作的成效」。
陳茂波又說，近期社會和商界對《逃犯條例》修訂提出不少質疑，部分是因為對草案內容不了解或誤解，部分是對條例適用範圍與日後執行細節有疑慮，政府正加強解說工作。他重申，政府早前已調整草案，九項罪類不會被納入，「倘若社會上仍有建設性、可行、不違反修例目的的建議，政府是會審慎考慮的」。
陳茂波另提到，立法會上周三讀通過《2019年撥款條例草案》，預計生果金、長者生活津貼、綜援、傷殘津貼、在職家庭津貼及鼓勵就業交通津貼等「出雙糧」措施，可在下月底前發放，惠及約150萬名長者或基層市民。
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