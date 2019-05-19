林鄭倡媒體快捷發布大灣區信息　鼓勵港澳青年到大灣區追夢【短片】 (10:40)

林鄭月娥表示，如要媒體發揮其應有功能，政府有需要作出適當配合，包括提供資料、安排採訪、接受訪問、回覆查詢等。她續稱，三地政府應用好不同的資訊發放渠道，讓市民感受到大灣區帶來的機遇，積極參與建設。

林鄭月娥建議，媒體可以透過多媒體快捷發布大灣區信息，建立專題研究，深入客觀採訪，邀請專家分析評論，提供政府與專家學者、企業、市民的互動平台，採訪在灣區生活創業故事，鼓勵更多港澳青年走進大灣區追求夢想。

林鄭月娥強調，傳媒有監督政府、提出社會問題的天職，只要是客觀、持平、講事實，「我們都是認同的」，因為持續改善、精益求精也是建設一流灣區的必經之路。她說，香港是一個多元社會，媒體朝氣蓬勃，香港記者以拚搏出名，深信會在大灣區做好豐富多彩的報道。

中宣部部長黃坤明亦在峰會發言稱，切實感受到媒體報道大灣區的濃厚氛圍，而建設粵港澳大灣區為媒體發展提供廣大舞台，「這次峰會的主題是『一流灣區，媒體擔當』，我認為應該是『一流灣區，一流媒體』，建設一流灣區必須有一流媒體，媒體必須是高水平、有品位的」。

明報記者 林迎 廣州報道

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