羅致光：愈來愈多家庭選內地團聚　單程證需求將減 (11:49)

網誌題為＜由「國際家庭日2019」說起＞，羅致光說，近年在香港註冊的婚姻，三分之一是跨境婚姻，而跨境婚姻會帶來育兒挑戰，不論是團聚時的適應或是離婚時的安排，亦會面對更大壓力。

他續稱，80年代絕大部分跨境婚姻都是香港男性回到內地結婚，但近年香港女性與內地男性結婚比例不斷上升，愈來愈多家庭選擇於內地團聚，加上近期有關香港居民領取內地居住證的各種優化安排，將大大減少到香港家庭團聚的個案，「單程證的需求會逐步減少」，預計香港人口會於2043年前減少。

此外，羅致光表示，香港離婚數字上升，估計「混合式家庭」（即帶同與前妻或前夫所生子女，再與他人結婚共組家庭）數目有上升的可能，但政府缺乏「再婚後離婚」，然後「再再婚」的相關數據，難以在服務發展上制定應對方法，呼籲學界或服務機構，從前線接觸留意這些現象的轉變及支援服務的需求變化。

羅致光強調，家庭支援及愛護兒童是現屆政府施政重點，期望社會各界與政府達至「民、商、官」的多方合作，為建立愉快和健康的家庭一起努力。

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