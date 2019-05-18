【非洲豬瘟】上水荃灣屠房周日重開　本地豬農稱「平常價錢」賣豬 (23:03)

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本地豬農、本農黑毛豬負責人譚國柱表示，以他所知，上水屠房明早開始「收豬」，估計會有400至500本地豬，較平日多，周一（20日）會有鮮豬肉推出市面。本地豬農、禽畜業聯會成員謝輝亦說，明日會運豬到上水屠房，預料過去一星期本地農場都沒有出豬，周一市面本地豬會貨源充足，他自己以平常價錢賣豬予買手。

至於荃灣屠房，譚國柱所知今日已有約300至400隻本地農場豬運到該屠房準備屠宰，他估計即使屠房即晚宰豬，明早也只會有非常小量的豬運到市面，但供應一定少於平常的十分之一；若荃灣屠房待上水屠房一起於周一供應豬肉，市場上無論是供應量和價格都不會出現混亂。鮮肉大聯盟主席文卓培說，明日會運豬到荃灣和上水屠房屠宰，但未趕及明日供應，料最快星期一才會有鮮豬肉供應。

香港農業聯合會主席陳建業亦稱，據他所知已有本地農場運豬到荃灣屠房，但聽聞有買了本地豬的買手，因「街市肉檔分唔均豬等商業考慮，想等到星期一先至一齊出貨」，荃灣屠房應該會待上水屠房恢復運作，周一才供應鮮豬肉到市面。

內地豬方面，其中一個內地活豬代理、農業專區董事總經理鄭嘉成表示，明日（19日）會由內地惠州、汕頭等地運豬到上水屠房，但估計部分內地農場豬未能趕及明日到港，預期周一內地活豬供應較少，豬價可能輕微上升。生豬業買手會理事何汝發亦說，因未知有多少內地豬能來港，暫未能估計周一活豬價。

荃灣屠房今日雖完成清潔，但明日屠房不會有新鮮豬肉供應。漁農界立法會議員何俊賢表示，明白肉檔和市民都想早一日有新鮮豬肉，但上水和荃灣屠房一起恢復營運，是為確保供應網絡不會出現混亂，相信不是「屠房玩嘢」，而是協調後的結果，「外人不知複雜性，而會覺得奇怪，（荃灣屠房明日）不供應豬不能說不對，是持份者討論後的決定」。

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