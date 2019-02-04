【Emily Online】記協晚宴主席楊健興盼堅持帶來改變　明哥大唱六四回憶 (22:32)

明哥話，首歌係前晚先寫好，Emily認真留意咗歌詞，好有意思，例如「如燭光有罪，將暗黑多幾十年」、「回憶即使有罪，真相怎麼敢無言，歷史假使有人，定被發現」，都好值得細細咀嚼。

記協主席楊健興致辭時話，過去一年感覺到港人同國際社會對香港嘅新聞同言論自由愈來愈擔憂，國際機構對香港新聞自由排名持續下降，而根據記協所做嘅新聞自由指數調查，香港已經多年處於不合格水平。佢提到，香港外國記者會邀請香港民族黨召集人陳浩天演講後，發生一連串事件，批評香港政府無維護言論自由，仲帶頭收窄言論同新聞自由，「政治紅線」變得愈來愈「紅」、無處不在。佢強調，公眾掌控資訊多比少好，官員多回答英文問題比重複一個答案好。

楊健興話，記協為記者爭取合理權益，亦爭取新聞自由，喺一國兩制逐漸剩低一條紅線，「我們相信堅持會帶來改變，變得更好」。

記協亦邀請到《當今大馬》聯合創辦人及總編輯顏重慶在晚宴上致辭。

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