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【非洲豬瘟】上水屠房周日恢復運作　鮮豬肉料周一應市 (21:39)

當局表示，上水屠房將於周日（19日）恢復運作，提供屠宰服務。同時，政府已接獲國家海關總署通知，進口商可重新進口內地活豬至香港。而同樣已完成清潔消毒的荃灣屠房，亦可在周日凌晨重新提供服務，惟截至今日下午（18日）屠房仍未收到客戶要求提供屠宰服務的資料。據了解，上水屠房與荃灣屠房周一可以恢復鮮豬肉供應。

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政府於5月10日在上水屠房一個豬樣本驗出非洲豬瘟病毒後，漁護署根據《公眾衛生（動物及禽鳥）規例》（第139A章）宣布上水屠房為受傳染地區及命令銷毁屠房內所有豬，以減低非洲豬瘟病毒傳播的風險。內地的活豬供應亦自此暫停。食環署在上水屠房全面清洗消毒，有關工作已於今日（18日）完成。

當局強調，要做好源頭監控防範非洲豬瘟。內地供港活豬方面，國家海關總署已實施嚴格檢疫監管。所有供港的活豬必須來自註冊供港養殖場，並先隔離15天，確保並無出現非洲豬瘟病徵才會出場，然後在運輸過程的每個檢查站，到進出位於深圳的清水河中轉倉時都會做監察檢驗。過程中，如發現有異樣的豬是不會送到香港。

食環署亦會在文錦渡管制站確保所有到港的內地進口活豬均附有內地海關發出的衛生證明書，並密切留意活豬在進入香港後的健康情况。若發現活豬出現非洲豬瘟的病徵，會即時要求漁護署做非洲豬瘟的化驗。

政府表示，會在現行檢測機制上加強活豬在進入屠房範圍前的檢測，如發現有豬死亡，即會做非洲豬瘟測試。

就本地供應的活豬方面，漁護署採取多項措施預防非洲豬瘟，要求豬農實施良好的生物安全措施，嚴格控制車輛和人員進入養豬場，加強清潔和消毒進出養豬場的車輛和人員及小心處理排泄物等。

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相關字詞﹕非洲豬瘟 徵狀 症狀 傳染途徑 傳人 入境 香港 台灣 大陸 食用 高溫 病毒 疫情 疫區 屠房 上水屠房 荃灣屠房 進口商 本地豬農 編輯推介

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