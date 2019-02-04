警搗非法賭檔拘135人　包括15歲賭客 (20:35)

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被捕98男37女，年齡15至76歲，部分人有黑社會背景，各人涉嫌管理賭博場所及在賭博場所內賭博，被帶署調查。其中一名18歲學生涉擔當「兌分仔」被捕。

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）昨日起，一連兩日採取行動，在全港多個地點共搜查12間持牌遊戲機中心及51個樓上賭檔，拘捕135人。調查顯示，案中場所由不同黑社會幫派操控，並聘有「兌分仔」向顧客以九折把遊戲積分兌成現金，從中圖利，估計「兌分仔」每日可獲700至1200元報酬。「兌分仔」亦會介紹機舖熟客利到樓上賭檔及兜售毒品，估計這些賭檔每日盈利可達數萬元。

另外，場所內遊戲機難度不時被調校，相信藉以吸引顧客；亦有顧客用干擾器企圖「出千」贏取獎金，引致連串衝突。行動中警方檢獲65萬元現金、讀卡器、老虎機及釣魚機等，不排除有更多人被捕。

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