【逃犯條例】《華爾街日報》：修例意味一國兩制終結　籲西方與港人同譴責「中國陷阱」 (19:11)

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社論指出，中國政府在1997年收回香港主權時，承諾可根據一國兩制享有高度自治至2047年。惟中央已「逐步增加其對香港法律和政治的控制」，包括迫使（pressed）香港撤銷民主派立法會議員的資格、取締香港民族黨、拒向曾邀請民族黨召集人陳浩天演講的外國記者發簽證，以及在上月把2014年佔領運動發起人判監。

《華爾街日報》認為，一旦《逃犯條例》修訂通過，會損害香港的獨立司法制度，屆時中國可對港人隨意安插《逃犯條例》涵蓋的罪名，要求港府引渡他們到司法制度受共產黨控制的內地受審。社論又指出，近年中國對外國人的政治檢控愈來愈多，居港外國記者和中國異見者都可能面對這風險。

對於港府強調修例後香港法官會把關，《華爾街日報》社論表示，法官確認與引渡要求相關證據的方法仍不清晰，「而且很少人相信這城市（香港）會拒絕北京提出的（引渡）要求」。

《華爾街日報》表示，現時立法會內建制派議員佔多數，他們可能在7月或之前通過修訂《逃犯條例》。該報指出，數以萬計港人上月遊行反對修訂，呼籲美國與其他西方國家與他們一起譴責修訂《逃犯條例》這個「意圖誘捕香港人的中國陷阱」。

（華爾街日報）

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