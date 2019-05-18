外交部駐港公署辦大學生夏令營　城大生盼聽國家發言人「心底話」 (17:42)

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夏令營在4月截止報名，最終400多人報名，經遴選後挑選出50名學生，行程由5月25日至6月2日。參加者屆時先乘坐高鐵到北京，之後會到「一帶一路」沿線國家越南。

駐港公署特派員謝鋒致辭時表示，今年是中華人民共和國成立70周年和五四運動100周年，夏令營有特殊意義，希望學生能從中深入了解國情和祖國及外交的風采，胸懷祖國，作為「中外友好交流的民間大使」，貢獻香港的智慧和力量。

城市大學公共政策學系二年級生文同學表示，香港一直以來擔當投資營商的中轉站，盼在夏令營考察港人在越南投資，並到北京與耿爽等外交部發言人會面。文認為，外交部發言人以往或礙於國家政策，未能將心底話宣之於口，期望藉此次旅程跟國家發言人交流，同時了解亞投行和「一帶一路」在其他國家的影響。

去年參加了夏令營的香港大學社會科學二年級生王旭欣今日分享時表示，出發前有感外交高深莫測，同時會覺得外交是很膚淺的東西，「簡單來說是語言藝術」，但回港後發覺語言藝術只不過是外交部發言人很微小的因素之一，最重要是背後的原則，包括真實、真誠和真理，「假話不能講，真話不全說，說之以理，動之以情」，適當的修辭只不過是為了在維護中方利益的同時，又不損害與他國的友誼。

夏令營團費1000元，行程包括到外交部旁聽記者會，和參訪釣魚台國賓館及亞投行等，亦會參觀中國駐越南大使館、中越友誼宮，和考察港商在越南投資的企業。

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