【逃犯條例】政協人代擺街站宣傳修例　鄧竟成：希望市民諒解政府 (16:39)

政府修訂《逃犯條例》引起爭議，多名全國政協、港區人大代表任召集人和副召集人的「保公義撐修例大聯盟」，今午（18日）在中環舉行街站啟動儀式，呼籲市民支持修例，目標是在港島、九龍和新界的主要地區擺設100個街站。前警務處長、現為全國政協委員的鄧竟成，亦有出席啟動禮和派傳單。
對於保安局長李家超早前說政府沒處理此「法律漏洞」，是「鴕鳥」了多年，鄧竟成說：「政府的運作有其理由，政府都解釋了方方面面的問題，我個人諒解，亦希望香港市民諒解。」對於香港是否逃犯天堂，他說已離開工作一段時間，如法例上有漏洞，相信廣大市民都歡迎去堵塞。
被問到「港人港審」和針對台灣殺人案修例等其他建議時，鄧竟成說，「方方面面的問題，表面上簡單，其實相當複雜」。他又稱，在此階段立法會未有正式討論，世界很多地方都有與其他司法管轄區處理逃犯的方案，為何香港與國家不可以，希望大家深入思考。
「保公義撐修例大聯盟」召集人、全國政協黃英豪說，街站會派單張予市民大眾。他說，最近出現很多關於修例的誇大、引起市民不必要恐慌和誤解的說法。大聯盟自4月16日起已在網上收集簽名支持修例，他說，截至今午1時，已收集到逾30萬個簽名，簽名要實名和不可重複簽署，並要提供身分證首4個號碼和電話。黃英豪亦說，中央政府在各方面支持特區政府運作，在今次修例中「不可說是干預，只可以說中央政府對香港很愛護」。
大聯盟副召集人、港區人代吳秋北被問到，中聯辦和港澳辦接連公開支持修例，會否造成社會撕裂。他說，中央支持特區政府依法施政，特區政府今次既是合情合理合法修例，中央政府肯定會支持，他反指斥美國2月起一直干預香港事務，為何又不怕撕裂香港，「對犯罪分子是不驚撕裂，不會做任何妥協，故撕裂是無稽之談」。他又指出，反對派「到英美勾連外國勢力」，干預香港內部事務，應受到譴責。
吳秋北本身是工聯會會長，他說，工聯會立法會議員支持把修例「直上大會」，「用什麼方法最快都會支持」。
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