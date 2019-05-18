【逃犯條例】政協人代擺街站宣傳修例　鄧竟成：希望市民諒解政府 (16:39)

對於保安局長李家超早前說政府沒處理此「法律漏洞」，是「鴕鳥」了多年，鄧竟成說：「政府的運作有其理由，政府都解釋了方方面面的問題，我個人諒解，亦希望香港市民諒解。」對於香港是否逃犯天堂，他說已離開工作一段時間，如法例上有漏洞，相信廣大市民都歡迎去堵塞。

被問到「港人港審」和針對台灣殺人案修例等其他建議時，鄧竟成說，「方方面面的問題，表面上簡單，其實相當複雜」。他又稱，在此階段立法會未有正式討論，世界很多地方都有與其他司法管轄區處理逃犯的方案，為何香港與國家不可以，希望大家深入思考。

「保公義撐修例大聯盟」召集人、全國政協黃英豪說，街站會派單張予市民大眾。他說，最近出現很多關於修例的誇大、引起市民不必要恐慌和誤解的說法。大聯盟自4月16日起已在網上收集簽名支持修例，他說，截至今午1時，已收集到逾30萬個簽名，簽名要實名和不可重複簽署，並要提供身分證首4個號碼和電話。黃英豪亦說，中央政府在各方面支持特區政府運作，在今次修例中「不可說是干預，只可以說中央政府對香港很愛護」。

大聯盟副召集人、港區人代吳秋北被問到，中聯辦和港澳辦接連公開支持修例，會否造成社會撕裂。他說，中央支持特區政府依法施政，特區政府今次既是合情合理合法修例，中央政府肯定會支持，他反指斥美國2月起一直干預香港事務，為何又不怕撕裂香港，「對犯罪分子是不驚撕裂，不會做任何妥協，故撕裂是無稽之談」。他又指出，反對派「到英美勾連外國勢力」，干預香港內部事務，應受到譴責。

吳秋北本身是工聯會會長，他說，工聯會立法會議員支持把修例「直上大會」，「用什麼方法最快都會支持」。

逃犯條例相關報道：

循道衛理聯合教會：修例相當大程度損傷香港

湯漢籲為《逃犯條例》修訂惹恐慌撕裂祈禱

陳茂波：會與商界多解說消除疑慮

范國威：草案直上大會損立法會功能 謝偉俊：長痛不如短痛

免「有人糊塗」 中央表態撐如期修例 譚惠珠：中聯辦有權出聲 楊岳橋：違一國兩制初心

內會無共識 稱有意見周二前提出 李慧琼：認真考慮終止法委會