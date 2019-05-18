邵家輝要求引入外勞免「香港執笠」　羅致光：認真考慮【短片】 (14:28)

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立法會帳目委員會今日（18日）舉行公開聆訊，討論與勞工處提供就業服務相關的審計報告。邵家輝於會上指出，其代表的零售業在勞工處招聘中心去年有7萬多個空缺，但最終只聘請到1844人，連同飲食業和建造業，合共仍有17萬個空缺，認為「全香港都不夠人」。他續說，有不少盈利低的行業，未能提高工資水平，若請不到人就會倒閉，建議政府引入外勞，否則「香港執笠」。

羅致光承認香港人力短缺，指出如經濟水平維持，香港人力只會愈來愈緊張，明白有行業確會遇上困難，政府會「認真考慮」輸入外勞。

早前審計報告亦顯示，勞工處提供的中高齡就業計劃津貼為合資格僱主培訓40歲以上員工時，提供3000至4000元津貼，惟計劃在2014至18年只有565宗申請，僅佔合資格個案兩成。林卓廷質疑津貼金額太低，令僱主沒有誘因透過計劃聘用相關人士。羅致光說，部分工作或是「手板眼見工夫」不需要培訓，僱主或不需要申請津貼，數字未必反映計劃成效；更稱計劃已在去年9月優化，申請宗數有上升。

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