【逃犯條例】張達明公開林鄭不求助中聯辦承諾　憂修例在通報後勢通過 (14:22)

張達明在附文中稱，約兩星期前，有一名建制派立法會議員曾主動向他表明，對今次修例，即使未必會投反對票，亦會投棄權票。但王志民昨日通報中央最新立場，張達明如今質疑，「現在聖旨已下，他還可能不投贊成票嗎？」

張達明續稱，他在前年特首選舉論壇中，曾問到「會否要求中聯辦停止為政府拉票？」當時仍是候選人的林鄭月娥表示，「過去處理過不少爭議事件，亦沒有要求中聯辦拉票，她亦不同意有關做法。」林鄭月娥其後在給他的信件中，再用英文親筆說，她會履行在論壇回應我提問之時的承諾。

張達明最後寫道，「我現在只能苦笑地問：她還可以信守這承諾嗎？」，「事已至此，我也只能慨嘆一聲：時窮節乃見，一一垂丹青。」

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