八旬婦被控誤殺院友還押小欖　庭上稱「我無做又無見到」 (14:11)

裁判官一度問被告駱潤姚，其家人是否在場。被告一名兒子先舉手示意，惟未及告知法庭自己身分時，便開始激動痛哭，未能回答問題。被告的大兒子其後代弟弟回答，母親患有腦退化，不明白庭內情況。他又稱，母親有時未能認出他們，亦不清楚最近發生的事。

裁判官問被告是否認得其兒子，被告先說「咁多人行出嚟」，其後再答：「係仔就梗係認得，仔周圍認，你以為佢係狗呀……」

控罪指出，被告被控於本月16日，在秀茂坪康達（順天）護老中心內的走廊，非法殺死張惠芳。

被告被警方用輪椅推進犯人欄，並由控方告知法庭，她拒絕由當值律師代表。法庭書記和鄭官數次大聲問被告的名字、能否聽到他們的說話、是否毋須律師協助，及是否明白控罪後，被告才回答「聽到咪聽到囉」、「行得正企得正使咩律師幫」、「根本我無做又無見到」。

控方表示，調查期間，發現被告的精神狀態似乎有問題，申請將案件押後至本月31日，以索取兩份精神科報告，判斷被告是否適合答辯，基於案件性質嚴重，反對被告保釋。

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