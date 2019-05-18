荃灣屠房19日重開　稱未接屠宰服務要求 (21:28)

【19:33】食環署稱荃灣屠房完成清潔消毒，已準備明日（19日）凌晨重新提供屠房服務，惟截至今午（18日）5時半，屠房仍未收到客戶要求提供屠宰服務的資料，故相信明日屠房不會有新鮮豬肉供應。食環署正了解情况。

【16:06】食環署表示，接獲荃灣屠房持牌人通知，荃灣屠房明日（19日）凌晨恢復屠宰豬，目前正為活豬取尿液樣本化驗，本地豬最快可於5月19日供應市場。

【13:28】食環署表示，荃灣屠房今日（18日）將完成清潔消毒工作，明日（19日）凌晨重新恢復運作。按慣常實際操作，本地豬場在日間運送活豬到荃灣屠房，待取得尿液樣本的化驗結果後，通過檢疫的豬會在翌日凌晨開始屠宰。換言之，本地豬場豬最早可下周一（20日）供應市場。

食環署稱，上水屠房的清洗消毒工作已接近完成，正作嚴格檢查。若一切順利及通過檢查，上水屠房明日有望恢復運作。為讓業界及早準備，政府會將最新進展通知業界。政府亦會待所有工作完成和嚴格檢查後，公布屠房具體恢復運作的時間。

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