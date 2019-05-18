調查稱赴大灣區就業憂網絡限制　嶺大副校長倡資訊更流通 (13:27)

粵港澳大灣區社會治理聯合研究中心以網上問卷形式，委託數據調查公司訪問1214名18至35歲的香港居民，以及由中心研究團隊訪問472名在校大學生。

結果顯示，一半18至35歲香港居民及近四成半大學生看好大灣區發展前景，但兩個組別都只有約35%人願意到大灣區就業。對於赴大灣區就業的隱憂，有七成八18至35歲香港居民擔心薪酬待遇不理想，近七成七擔心網絡限制，無法上google。逾七成受訪大學生主要擔心子女教育問題及薪酬待遇不理想。

另外，三成受訪大學生知道內地大灣區惠港新政策，較18至35歲香港居民的58.1%為低。

嶺大副校長莫家豪表示，不少香港人對大灣區資訊不了解，受訪者或在觀感上認為大灣區會帶來更大發展空間，但考慮到自身情況，包括家庭，個人發展等問題時，則是另一回事。莫家豪又稱，理解調查中港人對網絡限制的擔心，國家當局或應考慮令資訊更流通。

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