【六四30年】當年戒嚴部隊軍官：6月5日見到天安門廣場有血迹　沒看見屍體 (14:34)

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其時任戒嚴部隊軍官、現居澳洲的李曉明表示，其所在部隊其時駐軍北京通縣，在6月3日接到命令，要「不惜一切代價到達天安門廣場」，但因其時師長許峰聲稱「收不到命令」，故其部隊進不了天安門廣場，在郊區遊蕩。及至6月5日，他才隨其部隊進入廣場，李曉明表示，他在廣場「沒有看見屍體」，但有看到被子彈打出彈洞的褲子，亦看到廣場上有血迹。李曉明提到當年情况時，多度哽咽。他期望中國重新評價六四事件，屆時自己願意回國就其時發生的情况做人證。

稱當時被坦克壓斷雙腿的學運參與者方政表示，他當時與同學一同往西長安街撤退時，當時為協助站不穩的學妹，被背後「高速行駛」的坦克車壓斷雙腿；其後，當局一直勸說他，若否認是被坦克輾過，「可以繼續上學、繼續畢業」，但他斷言拒絕，並受到打壓：「在中國，要堅持真相是很困難的。」

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