【逃犯條例】田北俊︰料建制派會歸隊　葉國謙：中央表達合適 (10:34)

中聯辦主任王志民昨日（17日）向建制派通報中央對港府修訂《逃犯條例》的立場，要求建制派團結支持。自由黨榮譽主席田北俊今早（18日）表示，中聯辦和港澳辦都發聲，相信香港建制派會歸隊。
田北俊在港台節目《星期六問責》中表示，特首林鄭月娥這兩年很努力，所以會支持她；故此，如果今次修例「是中央想做的」，林鄭月娥應公開說明，「她是無能為力，這是中央要做的」，避免民望大跌。田北俊亦認為，政府對修例的解釋不足，現階段若將條例直上立法會大會，會開了壞先例。
田北俊續稱，隨港澳辦與中聯辦已公開表態，相信香港建制派會全部歸隊支持修例。自由黨尚未詳細討論政府的修例方案，但如果該黨就追溯期和最高刑罰等提出的修訂建議獲納入，自由黨會支持。
行政會議成員、港區人大代表葉國謙在同一節目則稱，內地執法未夠完善，引起一些人擔憂和爭議；但修例亦涉及內地，中央就此的表達亦合適。
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