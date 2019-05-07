【免海外醫生實習】林志釉修訂方案　再被批無理隨意帶歧視 (23:10)

【22:10】醫務委員會明午（8日）再討論豁免海外專科醫生評核期，病人組織委員林志釉早前就法律顧問意見作修訂後，今（7日）再接獲回覆，批評其修訂無理（irrational）、隨意（arbitrary）及帶有歧視（discriminatory），或會面臨法律挑戰。

其他報道：中大研究：低濃度阿托品眼藥水可減學童近視加深速度七成

林志釉提出的方案獲醫學會副會長林哲玄和議，要求專科「外援」考獲本地執業試並以有限度註冊服務滿3年，其中最少3個月是「指定工作」，即包括全職、兼職臨牀工作、教學及醫學研究等。醫委會法律顧問早前指出，該方案提及的「指定工作」字眼不清楚，林其後修訂字眼令「指定工作」不限於一項，並刪去「兼職臨牀工作」；經醫委會核准的工作應屬臨牀性質。

林志釉今接獲法律顧問回應，法律顧問認為修訂後的「指定工作」定義或受法律挑戰，形容是無理（irrational）、隨意（arbitrary）及帶有歧視（discriminatory）；沒有足夠理由剔除兼職臨牀工作，即使海外醫生在3年間以兼職形式工作，其經驗不比從事3個月「指定工作」少。

林志釉向《明報》表示，目前感受到整個大氣候「很不尋常」，包括近日多個病人組織群起為政府方案造勢，對一連串的「誤導、威嚇、強權」感到「心寒」，令醫學界與病人組織對立，即使他在過去一個月積極尋求共識，但「整件事似乎已經無彎轉」。

對於法律意見，林志釉表示法律顧問提出的問題屬假設，例如質疑3年聘任期（period of employment）當中的3個月「指定工作」屬評核期（period of assessment），但他認為該假設同樣適用於政府方案，如專科「外援」在一年後考獲執業試，需完成餘下兩年聘任期才可免實習，質疑該兩年是否同樣是評核期。至於他提出的方案及醫學會方案一旦無法入閘，他說會投政府方案一，因豁免評核期是一直的共識。

其他報道：保安局拒公布水炮車最強水壓 「防有人掌握數據針對警方措施」

其他報道：【逃犯條例】方案被指不可行 楊岳橋：「域外法權」有案例 田北辰：「港人港審」更全面