逾半直資校申請新學年加學費　英華書院擬加12%強調定位「平民直資」 (21:54)

鄭鈞傑解釋，學校實行小班教學，教師人手較一般學校多兩成，隨着2019/20學年落實教師全面學位化，教師薪酬開支增加。他說，每年收22,288元學費仍屬低水平，日後定位仍是「平民直資」，「當其他學校學費收每年四五萬元，我們都未及他們一半」，又說學校設獎學金，強調學生不會因家庭經濟狀况影響入學。

拔萃男書院回覆表示，申請加中一至中六學費2.8%，2019/20學年的學費5萬元；國際文憑IB課程加2.7%，學費每年102,000元。校方指出，要增聘行政人員加強支援學生事務；又會持續降低班師比，推行小班教學；以及要建立一個學生中央信息處理系統網站，作輔導支援、生涯規劃和課外活動配套。拔萃男書院附屬小學亦申請加2.8%，用作增聘外籍英語教師及發展英語校本課程。

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