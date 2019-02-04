【逃犯條例．Emily Online】涂謹申助理抄立法會電郵格式　通知法案委員第四次會議 (21:38)

法案委員會秘書馬淑霞幫石禮謙通知班委員，星期六（11日）朝早9點喺會議室1開會；涂謹申噚日話未決定喺邊個會議室開會，佢嘅助理今日以「法案委員會主席議員助理」名義發出電郵，同樣預告委員喺會議室1開會，但時間就比石禮謙安排嘅早半個鐘、喺8點半就開會，完會時間同樣比石禮謙安排嘅早半個鐘。換言之，民主派同建制派到時會撞場，相信又會有一番爭持！

民主派承認嘅嗰個法案委員會，已經選出涂謹申作為主席，阿涂安排嘅議程分別係「確認通過先前會議的紀要」、「與政府當局會晤」、同「其他事項」，而石禮謙安排嘅議程就繼續要「選舉主席」。

阿涂助理嘅電郵附有一張回條，要求議員在5月9日前回覆是否出席會議。

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