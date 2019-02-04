【逃犯條例．Emily Online】涂謹申助理抄立法會電郵格式　通知法案委員第四次會議 (21:38)

立法會審議修訂《逃犯條例》嘅法案委員會鬧「雙胞胎」，建制派噚日（6日）通過內會指引，撤銷民主黨涂謹申主持法案委員會嘅資格，由經民聯石禮謙代替。不過，民主派唔承認指引合法，涂謹申噚日繼續主持原本畀石禮謙取消咗嘅會議，當選埋主席，仲定咗喺星期六（11日）早上開第四次會，同石禮謙決定嘅會議撞期。法案委員會秘書今日（7日）代石禮謙發電郵通知全體委員開會，而涂謹申嘅助理按照立法會官方電郵一貫格式，通知全體委員開會，副本仲要寄埋畀保安局長李家超。
法案委員會秘書馬淑霞幫石禮謙通知班委員，星期六（11日）朝早9點喺會議室1開會；涂謹申噚日話未決定喺邊個會議室開會，佢嘅助理今日以「法案委員會主席議員助理」名義發出電郵，同樣預告委員喺會議室1開會，但時間就比石禮謙安排嘅早半個鐘、喺8點半就開會，完會時間同樣比石禮謙安排嘅早半個鐘。換言之，民主派同建制派到時會撞場，相信又會有一番爭持！
民主派承認嘅嗰個法案委員會，已經選出涂謹申作為主席，阿涂安排嘅議程分別係「確認通過先前會議的紀要」、「與政府當局會晤」、同「其他事項」，而石禮謙安排嘅議程就繼續要「選舉主席」。
阿涂助理嘅電郵附有一張回條，要求議員在5月9日前回覆是否出席會議。
逃犯條例 相關報道：
李家超談修例：一般市民根本毋須理會 「我們鴕鳥了22年」須及早堵塞漏洞
鄭若驊：港人港審、域外法權均「不確切可行」 有否實施《公民權利公約》非考慮因素
【Emily Online】陳維安英文答問題 誤稱秘書處做事一直違政治中立
林鄭：與秘書處合作無間勿令其涉政治鬥爭 謝偉俊：即使秘書處有錯亦不應怪責
林鄭促非建制派按內委會決定成立委員會 鄭若驊李家超下午4時見記者
泛民自行選涂謹申任主席 秘書處、政府認石禮謙主持 逃犯例委會「鬧雙胞」 周六同時開會
相關字詞﹕逃犯條例 香港 修訂 諮詢 移交逃犯條例 台灣 引渡條例 協定 商界 內地 中港移交逃犯 立法會 涂謹申 石禮謙 法案委員會 編輯推介