【逃犯條例】方案被指不可行　楊岳橋：「域外法權」有案例　田北辰：「港人港審」更全面 (20:08)

律政司長鄭若驊今（7日）在記者會上稱，坊間提出擴大「域外法權」或引入「港人港審」等五個方案，來取代政府目前修訂《逃犯條例》，均「不確切可行」。建議擴大「域外法權」的公民黨立法會議員楊岳橋稱，見不到政府有誠意解決問題和回應坊間質疑，只是將問題技術化，是唯我獨尊；倡議「港人港審」的實政圓桌立法會議員田北辰，亦對政府回應感詫異，斥責鄭若驊猶如沒看過他的方案，未能提出令他覺得啞口無言的原因，「更令我覺得自己方案係得」。
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楊岳橋重申，如兒童性侵犯等刑事案，香港目前是有域外法權，過往已有3宗案件曾交回香港審理及定罪判刑，其間取證不過是技術問題。其「域外法權」方案與政府提出的逃犯條例修訂一樣，是涉及程序改變，其方案則是加強法庭權力，不明白為何不能有追溯權。
田北辰亦重申，他是建議先移除現時《逃犯條例》中，不包括中國其他地方的法律限制，即可處理台灣殺人案，之後再修例「港人港審」，故不存在處理不到台灣案的問題。另外，香港現時與加拿大和德國等國家的逃犯引渡長期協議容許，若特首堅持不引渡疑犯到對方國家，對方可要求在香港法庭審理，反映特首已有類近「港人港審」的權力。
至於鄭若驊說取證困難，田北辰則指出，現行修例中，要求移交一方只需提交表面證據即可，令本港法庭更難把關；港人港審則可讓香港法庭可全面聆訊。
胡志偉斥李家超欺騙市民
民主黨主席胡志偉稱，保安局長李家超在記者會上被問到，特首可否拒絕內地移交逃犯要求時，只說國與國之間移交逃犯，特首可拒絕。胡志偉指出，香港與中國不是國與國的關係，李家超的潛台詞是「不會拒絕」，斥責李家超在欺騙香港市民。
香港本土毛孟靜批評，鄭若驊沒逐點回應法律學者陳弘毅等提出的反建議，只以「一大籮」說話，將別人意見「一筆勾消」；鄭若驊亦不敢評論內地司法制度。
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