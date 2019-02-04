【逃犯條例】方案被指不可行　楊岳橋：「域外法權」有案例　田北辰：「港人港審」更全面 (20:08)

相關報道：鄭若驊：港人港審、域外法權均「不確切可行」 有否實施《公民權利公約》非考慮因素

楊岳橋重申，如兒童性侵犯等刑事案，香港目前是有域外法權，過往已有3宗案件曾交回香港審理及定罪判刑，其間取證不過是技術問題。其「域外法權」方案與政府提出的逃犯條例修訂一樣，是涉及程序改變，其方案則是加強法庭權力，不明白為何不能有追溯權。

田北辰亦重申，他是建議先移除現時《逃犯條例》中，不包括中國其他地方的法律限制，即可處理台灣殺人案，之後再修例「港人港審」，故不存在處理不到台灣案的問題。另外，香港現時與加拿大和德國等國家的逃犯引渡長期協議容許，若特首堅持不引渡疑犯到對方國家，對方可要求在香港法庭審理，反映特首已有類近「港人港審」的權力。

至於鄭若驊說取證困難，田北辰則指出，現行修例中，要求移交一方只需提交表面證據即可，令本港法庭更難把關；港人港審則可讓香港法庭可全面聆訊。

胡志偉斥李家超欺騙市民

民主黨主席胡志偉稱，保安局長李家超在記者會上被問到，特首可否拒絕內地移交逃犯要求時，只說國與國之間移交逃犯，特首可拒絕。胡志偉指出，香港與中國不是國與國的關係，李家超的潛台詞是「不會拒絕」，斥責李家超在欺騙香港市民。

香港本土毛孟靜批評，鄭若驊沒逐點回應法律學者陳弘毅等提出的反建議，只以「一大籮」說話，將別人意見「一筆勾消」；鄭若驊亦不敢評論內地司法制度。

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