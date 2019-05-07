同性婚姻伴侶福利終極上訴　政府一方：政府應有酌情權處理財政福利 (18:36)

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上訴人梁鎮罡由御用大律師Karon Monaghan代表，答辯人為公務員事務局長及稅務局長，均由御用大律師彭力克勳爵代表。

彭力克陳辭指出，他無意貶低上訴人的婚姻，但其婚姻不是香港法律認可，因此他不獲得香港婚姻制度賦予的權利，當中的合法目的（legitimate aim），乃婚姻制度不可被破壞。

但彭力克同意，雙方不爭議在本案中公務員事務局分配福利的制度存在間接歧視，指出因各種個人原因不結婚的異性戀伴侶，同樣不會獲相關權利，答辯方應就此提出合理原因。

彭力克續稱，本案不同於另一宗有關同性伴侶的受養人簽證案件（簡稱QT案），QT受制度影響而無法與伴侶共住、影響私人生活；但本案涉及的是財政福利，故政府應獲酌情權處理。

常任法官李義表示，難以認同若讓同性伴侶享有相關福利，例如拿醫療福利去看牙醫，就等同損害婚姻獨特性；又質疑為何承認同性伴侶的權利會連繫到破壞婚姻制度。彭力克強調，法律需與香港對婚姻的理解統一，只有進入獲認可婚姻制度的人，才可獲相應權利。

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