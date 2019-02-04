【逃犯條例．短片】李家超談修例：一般市民根本毋須理會　「我們鴕鳥了22年」須及早堵塞漏洞 (17:44)

保安局長李家超下午就《逃犯條例》修訂見記者，被問及立法會議員田北辰提議，可先刪除現行條例中的地域限制，以便先處理台灣殺人案，往後再另交草案處理相關制度漏洞的方案。李家超回應說，「我哋鴕鳥咗22年」，不想再有港人面對台灣殺人案死者家屬情况，要及早堵塞相關漏洞。
李家超回應記者提問時亦提及，「一般市民根本唔需要理會」今次修例，「如果你呢個行為喺香港唔犯法，根本就唔會移交」，包括在港曾出版一些政治書籍、曾發表過一些政治意見、傳媒訪問對政府有一些意見的人等。
他另不點名批評，若指出上述行為或有機會被引渡的人本身有法律背景，「根本係不負責任」。
逃犯條例 相關報道：
其他報道：【逃犯條例】鄭若驊：港人港審、域外法權均「不確切可行」 有否實施《公民權利公約》非考慮因素
其他報道：【逃犯條例】陳弘毅提三建議倡「港人港審」撮要（附全文）
其他報道：【逃犯條例】民主派批陳維安欺凌論︰以為有人大釋法式行政霸權
其他報道：【逃犯條例．Emily Online】陳維安英文答問題 誤稱秘書處做事一直違政治中立
林鄭：與秘書處合作無間勿令其涉政治鬥爭 謝偉俊：即使秘書處有錯亦不應怪責
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 李家超 編輯推介