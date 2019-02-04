【逃犯條例】李家超談修例：一般市民根本毋須理會　「我們鴕鳥了22年」須及早堵塞漏洞 (17:44)

李家超回應記者提問時亦提及，「一般市民根本唔需要理會」今次修例，「如果你呢個行為喺香港唔犯法，根本就唔會移交」，包括在港曾出版一些政治書籍、曾發表過一些政治意見、傳媒訪問對政府有一些意見的人等。

他另不點名批評，若指出上述行為或有機會被引渡的人本身有法律背景，「根本係不負責任」。

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